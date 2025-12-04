"Мой район. Место встречи": район Новокосино с Виктором Салтыковым

Вместе с певцом и композитором Виктором Салтыковым зрители окунутся в историю молодого и творческого района Новокосино. В нем артист прожил несколько лет и с ностальгией вспоминает эти годы.

В Новокосине открыт колледж имени Галины Вишневской, а с середины прошлого века работает одна из лучших музыкальных школ Москвы – имени Йозефа Гайдна. Гости встретились с ее ученицей, юной гитаристкой, а также узнали, на какой улице района победитель молодежного проекта "Стены" распишет граффити, и познакомились с участником центра "Московского долголетия". В финале Салтыков приготовил для зрителей музыкальный подарок.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".