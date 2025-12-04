Форма поиска по сайту

04 декабря, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": район Новокосино с Виктором Салтыковым

"Мой район. Место встречи": район Новокосино с Виктором Салтыковым

Беспилотный трамвай ни разу не нарушил ПДД за три месяца работы в Москве

Мужчина отравился неизвестным веществом в квартире на Нижегородской улице в Москве

"Моя Москва": Семен Морозов. Часть 1

"Улицы московские": Профсоюзная улица

"Это Москва. Инфраструктура": как быстрее доехать в аэропорт

Премьера спектакля Игоря Верника состоялась в Москве

В Москве открыли 26 ледовых площадок "Московских сезонов"

В обновленном фойе "Покровка.Театр" открыли фреску-портрет Сергея Арцибашева

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по футболу для детей и взрослых

Вместе с певцом и композитором Виктором Салтыковым зрители окунутся в историю молодого и творческого района Новокосино. В нем артист прожил несколько лет и с ностальгией вспоминает эти годы.

В Новокосине открыт колледж имени Галины Вишневской, а с середины прошлого века работает одна из лучших музыкальных школ Москвы – имени Йозефа Гайдна. Гости встретились с ее ученицей, юной гитаристкой, а также узнали, на какой улице района победитель молодежного проекта "Стены" распишет граффити, и познакомились с участником центра "Московского долголетия". В финале Салтыков приготовил для зрителей музыкальный подарок.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

