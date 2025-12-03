Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 15:55

Город

"Улицы московские": Большой Ржевский переулок

"Улицы московские": Большой Ржевский переулок

Более 2,5 км тоннелей метро проложили под водой в Москве с 2011 года

Каток стал одним из самых популярных мест для свиданий в Москве

В Москве открылась выставка, посвященная предпринимателям

Новогоднюю инсталляцию в виде елки установили в Видном

"Моя Москва": Галина Данилова. Часть 2

"Атмосфера": малооблачная погода ожидается в Москве 3 декабря

Собянин: начался прием заявок на соискание премии в области архитектуры

Более 2,5 км перегонных тоннелей метро проложили в Москве с 2011 года под водой

Пожар произошел в гаражном комплексе в Митине

Большой Ржевский переулок входит в двадцатку самых маленьких улиц Москвы. Тем не менее, кажется, что все происходящее на ней и все, кто там жил, стали настоящими легендами, причем не только Москвы, но и страны.

Почему на Ржевском взорвали машину композитора Владимира Мигули? Чем оскандалилась Фемида на здании Верховного Суда? Зачем местные жители прятали каменных львов? Откуда взялись "курьи ножки" у сказочной избушки?

Об этом – в программе "Улицы московские".

Читайте также
Программа: Улицы московские
городвидео

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика