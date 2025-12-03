"Улицы московские": Большой Ржевский переулок

Большой Ржевский переулок входит в двадцатку самых маленьких улиц Москвы. Тем не менее, кажется, что все происходящее на ней и все, кто там жил, стали настоящими легендами, причем не только Москвы, но и страны.

Почему на Ржевском взорвали машину композитора Владимира Мигули? Чем оскандалилась Фемида на здании Верховного Суда? Зачем местные жители прятали каменных львов? Откуда взялись "курьи ножки" у сказочной избушки?

Об этом – в программе "Улицы московские".