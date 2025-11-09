Роспотребнадзор проводит расследование из-за случаев ботулизма в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование из-за случаев ботулизма в Москве, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что пострадавшие – шесть взрослых граждан из одной семьи, которые поступили в больницу с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Семья употребляла овощной салат собственной консервации", – говорится в сообщении.

Все они были госпитализированы для дальнейшей диагностики и необходимого лечения.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, консервированные овощи не приобретались на рынке, а были изготовлены самостоятельно и хранились на балконе квартиры.

В связи с этим в ведомстве напомнили о том, что не стоит употреблять домашние консервы с признаками нарушенной герметичности. Банки нужно утилизировать, если в них есть подтеки, пена, помутнение и неприятный запах, а также если при открытии выделяется газ.

Важно соблюдать чистоту при приготовлении и упаковке. Хранить домашние консервы нужно при рекомендованных условиях.

Как ранее стало известно, в Москве выявили шесть случаев заражения ботулизмом из-за употребления солений. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. В связи с отравлением было организовано эпидемиологическое расследование.

При этом распространения заболевания не прогнозируется, так как ботулизм не передается от человека к человеку.