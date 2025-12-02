Спектакль "Щелкунчик" в Большом театре пройдет 17 декабря

Стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре составляет 50 тысяч рублей. Продажи на спектакль, который пройдет 17 декабря, открылись утром 2 декабря на официальном сайте.

Как отметила эксперт, посетившая более 40 постановок, лидером по атмосфере остается историческая сцена Большого театра, хотя билеты от 5 тысяч рублей туда "поймать" очень сложно. Если попасть в московские театры не удается, эксперты советуют рассмотреть постановки в других городах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.