01 декабря, 23:45

В Москве открылся фестиваль авторского кино "Зимний"

В Москве открылся фестиваль авторского кино "Зимний"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Мэр Москвы: музейно-выставочный центр "Зиларт" открылся в столице

Собянин: в Москве открыт музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

"Моя Москва": Эдуард Флеров. Часть 2

Выставка "Магия блеска" откроется в Историческом музее

Ораторию "Иуда Маккавей" исполнили к 65-летию Рудина

Показы спектакля-мюзикла "Снежная королева" начались в Москве

В Москве начались показы спектакля-мюзикла "Снежная королева"

Фестиваль авторского кино "Зимний" открылся в Москве. Мероприятие проходит уже в четвертый раз. В этом году в программу вошли 8 фильмов, большинство картин сняли дебютанты.

Также на фестивале состоится образовательный форум с участием ведущих экспертов индустрии. Показы конкурсной программы фестиваля пройдут в кинотеатре "Художественный". Продлится "Зимний" до 7 декабря включительно.

