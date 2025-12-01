01 декабря, 23:45Культура
В Москве открылся фестиваль авторского кино "Зимний"
Фестиваль авторского кино "Зимний" открылся в Москве. Мероприятие проходит уже в четвертый раз. В этом году в программу вошли 8 фильмов, большинство картин сняли дебютанты.
Также на фестивале состоится образовательный форум с участием ведущих экспертов индустрии. Показы конкурсной программы фестиваля пройдут в кинотеатре "Художественный". Продлится "Зимний" до 7 декабря включительно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.