В Москве открылся фестиваль авторского кино "Зимний"

Фестиваль авторского кино "Зимний" открылся в Москве. Мероприятие проходит уже в четвертый раз. В этом году в программу вошли 8 фильмов, большинство картин сняли дебютанты.

Также на фестивале состоится образовательный форум с участием ведущих экспертов индустрии. Показы конкурсной программы фестиваля пройдут в кинотеатре "Художественный". Продлится "Зимний" до 7 декабря включительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.