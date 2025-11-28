Премьера оперы Чайковского "Орлеанская дева" прошла в театре Станиславского. На сцене развернулась история Жанны д’Арк, которая возглавила французскую армию, а затем трагически погибла.

Важную роль в создании атмосферы спектакля сыграли костюмы, которые воссоздали дух XV века. Уникальным элементом представления стали управляемые панели, создающие динамику и меняющие пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

