20 ноября, 16:29

Туризм
Турэксперт Ансталь: россияне отправляются в мини-путешествия ради новых впечатлений

Турэксперт объяснила популярность путешествий россиян в соседние города

Россияне предпочитают мини-путешествия в соседние города ради новых впечатлений. Об этом Life.ru заявила турэксперт Наталия Ансталь.

Также этому способствует удобство современного транспорта и желание познакомиться с достопримечательностями и местной кухней без значительных затрат времени и денег. Тенденция таких поездок наблюдалась и раньше, однако в последнее время она стала особенно заметной.

"Кроме того, в условиях современного ритма жизни, когда выходные у большинства людей не такие длинные, важно максимально эффективно использовать свободное время. Поэтому многие предпочитают отправляться в короткие поездки, чтобы отвлечься от повседневных забот и рутины", – объяснила эксперт.

Ансталь назвала самым оптимальным вариантом поездку в соседний город на личном или скоростном общественном транспорте. В новом городе можно погулять по улицам, посетить музеи и экскурсии.

"Такой отдых помогает не только расширить кругозор, но и просто приятно провести время, получить заряд положительных эмоций и восстановить силы перед новой рабочей неделей", – резюмировала специалист.

Ранее финансовый директор Анна Баранова посоветовала выбирать во время отпуска проживание в апартаментах, чтобы сэкономить. По ее мнению, такое жилье подойдет для семей с несколькими детьми. Если же у путешественников запланирована большая туристическая программа, то можно рассмотреть для проживания хостелы и гостевые дома.

