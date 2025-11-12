АТОР предложила россиянам отдых у моря зимой за 23 тыс рублей

Фото: 123RF.com/stockbroker

Россияне могут отдохнуть у моря в регионах зимой за 23 тысячи рублей на человека. Соответствующие предложения появились на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Поездка в Краснодарский край в зимний сезон будет стоить от 47 тысяч рублей на двух человек с проживанием в гостинице "четыре звезды" на 10 ночей. В цену входят перелет и завтраки. При этом стоимость может варьироваться в зависимости от типа размещения. Максимальная цена поездки достигает 155 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, россиянам предложили тур в Калининградскую область от 61 тысячи рублей на двоих с такими же условиями. Максимальная стоимость составляет 178 тысяч рублей.

Ранее сообщилось, что цены на отели поселка Красная Поляна в Краснодарском крае могут вырасти до 300% к Новому году. В настоящее время стоимость там ниже, так как еще не выпал снег.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заметил, что те отели, которые на ноябрьских праздниках стоили 7 тысяч рублей в сутки, на 1 января 2026 года будут сдаваться за 20 тысяч рублей в сутки.