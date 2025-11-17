В Госдуме озвучили топ мошеннических схем 2025 года

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Классические схемы телефонного мошенничества и обмана через иностранные мессенджеры по-прежнему лидируют по распространенности в 2025 году, однако злоумышленники активно адаптируют их под новые технологии. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, мошенники превратили социальную инженерию в целую индустрию. Они используют базы данных из утечек, персонализированные обращения и технологии глубокого обучения для создания поддельных голосов родственников. Это позволяет оказывать психологическое давление и лишать жертву возможности критически оценивать ситуацию.

Особенно заметным трендом в 2025 году стали дипфейк-звонки. Мошенники с помощью искусственного интеллекта создают реалистичные аудио- и видеосообщения от имени банковских служащих, следователей или близких людей.

Также депутат указал на растущую популярность инвестиционных и фишинговых схем. Злоумышленники заманивают граждан на сайты-двойники платформ, криптообменников и маркетплейсов через таргетированную рекламу в соцсетях.

Немкин отметил, что схемы с переводом денег "самому себе" через Систему быстрых платежей (СБП) остаются актуальными. В таких случаях денежные средства жертвы выводятся через сеть дропперов.

Депутат добавил, что, несмотря на растущую технологическую оснащенность мошенников, параллельно в России развивается и система защиты. Запуск антифрод-платформ, совместные базы данных банков и операторов, маркировка звонков и другие меры создают "цифровой щит".

Однако, как отметил Немкин, его эффективность во многом зависит от осведомленности пользователей, так как без базовых знаний о кибербезопасности даже самые современные технологии не гарантируют полной защиты.

Ранее в МВД РФ предупредили, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников городской администрации для получения доступа к персональным данным. По данным ведомства, злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о якобы положенной выплате, вручении грамоты и иных наград.