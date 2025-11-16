МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников горадминистрации

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников городской администрации для получения доступа к персональным данным. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о "положенной выплате ветеранам труда", вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные", – пояснило ведомство.

МВД отметило, что сотрудники администрации не звонят гражданам с такими предложениями и не запрашивают по телефону персональные данные, СНИЛС, номера карт или коды из СМС.

При сомнениях ведомство рекомендовало не перезванивать по номеру, с которого был звонок, а самостоятельно набрать номер администрации из официального источника или обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать людей под предлогом дополнительного заработка на маркетплейсах. Они размещают в Сети объявления, предлагающие за вознаграждение выполнять задачи, не требующие квалификации.

После формирования доверительных отношений, под предлогом "выкупа товара" или "повышения рейтинга" граждан убеждают перевести деньги. Затем связь с аферистами прекращается.

