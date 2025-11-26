Выставка "Подслушано у картин" открылась в Гостином дворе

В Москве открылась выставка "Подслушано у картин". Она будет проходить в Гостином дворе с 26 по 30 ноября в рамках 51-го Российского Антикварного салона.

В проекте связали творчество художницы Екатерины Лямуан и автора рассказов Татьяны Анже. Живописные полотна сопроводили небольшими прозаическими историями. Всего на выставке собрали 17 картин и 11 коротких рассказов о любви, предательстве и страхах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

