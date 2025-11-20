Россиян предупредили о новой схеме мошенников с билетами на "Щелкунчика"

Мошенники перед новогодними праздниками придумали новые схемы обмана – они активно продают поддельные билеты на мероприятия, включая балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Для этого злоумышленники создают поддельные сайты и рассылают сообщения с ограниченными по времени "супер предложениями". Чтобы не попасться на уловки, эксперты рекомендуют всегда перепроверять информацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

