Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 11:30

Происшествия

Новости мира: чрезвычайная ситуация объявлена в южном и западном Уэльсе из-за наводнения

Новости мира: чрезвычайная ситуация объявлена в южном и западном Уэльсе из-за наводнения

Новости регионов: автобус столкнулся с грузовым поездом в Хабаровске

Автобус и маршрутка столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Новости мира: взрыв на химическом заводе произошел в американском штате Миссисипи

Полицейские спасли школьника в Финском заливе у Яхтенного моста

Новости регионов: крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону

"Московский патруль": деятельность "деревенской фермы" пресечена в одной из квартир Москвы

"Московский патруль": росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка в столице

"Московский патруль": военный суд начал рассматривать дело об убийстве генерала Кириллова

"Московский патруль": выдающие себя за полицейских аферисты задержаны в столице

Чрезвычайная ситуация объявлена в трех графствах британского Уэльса из-за масштабного наводнения. Стихия вызвала разрушения и перебои в работе транспорта. Также потребовалась эвакуация населения.

На Филиппинах состоялся конкурс "Мисс Земля 2025". Победительницей стала 21-летняя модель из Чехии Наталия Пушкинова. Российская участница Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 участниц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияобществоза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика