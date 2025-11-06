Новости мира: чрезвычайная ситуация объявлена в южном и западном Уэльсе из-за наводнения

Чрезвычайная ситуация объявлена в трех графствах британского Уэльса из-за масштабного наводнения. Стихия вызвала разрушения и перебои в работе транспорта. Также потребовалась эвакуация населения.

На Филиппинах состоялся конкурс "Мисс Земля 2025". Победительницей стала 21-летняя модель из Чехии Наталия Пушкинова. Российская участница Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 участниц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.