06 ноября, 11:30Происшествия
Новости мира: чрезвычайная ситуация объявлена в южном и западном Уэльсе из-за наводнения
Чрезвычайная ситуация объявлена в трех графствах британского Уэльса из-за масштабного наводнения. Стихия вызвала разрушения и перебои в работе транспорта. Также потребовалась эвакуация населения.
На Филиппинах состоялся конкурс "Мисс Земля 2025". Победительницей стала 21-летняя модель из Чехии Наталия Пушкинова. Российская участница Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 участниц.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.