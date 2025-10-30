Платье участницы "Мисс Вселенной" от России вдохновлено древнерусской архитектурой

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Победительница конкурса "Мисс Россия – 2025" Анастасия Венза представит страну на 74-м международном конкурсе "Мисс Вселенная" в Таиланде в платье, вдохновленном древнерусской архитектурой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского конкурса красоты.

Образ для шоу национальных костюмов, которое традиционно проходит в рамках конкурса, создал для Вензы дизайнер Игорь Чапурин. В нем она выйдет на сцену 19 ноября.

На конкурсантке из России будет белое шелковое платье, украшенное золотым кружевом и кристаллами Swarovski. Дополнит наряд накидка на плечи в старорусском стиле.

Белый цвет в образе напомнит о белокаменных древнерусских городах и церквях, а золото будет символизировать сияние куполов храмов. Также в платье использована традиционная вышивка, что соответствует национальным текстильным традициям.

В финальной церемонии конкурса, которая пройдет 21 ноября, Венза предстанет в вечернем платье от петербургского дизайнера Ольги Маляровой. Для него она придумала новый вид корсета с использованием особо тонких костей. Они будут установлены на мягкой дуге и сделают наряд более облегченным.

Финал национального конкурса красоты состоялся в субботу, 4 октября. Помимо короны Мисс России, 22-летняя Венза из Московской области получила денежный приз в размере миллиона рублей.

Вскоре после победы девушку и организаторов конкурса раскритиковали пользователи Сети, блогеры и другие участницы. Некоторые из них заявили, что "Мисс Россия – 2025" злоупотребляет косметологическими процедурами.

