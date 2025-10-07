Бывшая "Мисс Россия" Линникова назвала позором итоги конкурса в 2025 году

Конкурс "Мисс Россия-2025" завершился скандалом после победы 22-летней представительницы Московской области Анастасии Вензы. Пользователи Сети, блогеры и другие участницы подвергли критике выбор жюри. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Не подходит для конкурса красоты"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда

Победительницей конкурса "Мисс Россия-2025" стала участница из Московской области, 22-летняя Анастасия Венза. По данным СМИ, ее модельная карьера началась с 13 лет: она выходила на подиум и участвовала в рекламных кампаниях, демонстрируя одежду и украшения. Девушку заметил ныне покойный модельер Вячеслав Зайцев и пригласил на работу в свое агентство.

Кроме того, Анастасия учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова.

"Я целеустремленная и гармоничная личность, которая сочетает в себе профессиональный ум и знания медицины, спортивную дисциплину и физическую силу, а также природную красоту и уверенность", – рассказала о себе в анкете "Мисс Россия-2025".

Девушка получила за победу 1 миллион рублей и право представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Таиланде в ноябре 2025 года. Венза пообещала перевести выигрыш на поддержку новорожденных с патологиями развития.

Однако многие пользователи Сети раскритиковали выбор жюри. Комментаторы оставляли негативные сообщения в том числе под фото победительницы, размещенном в аккаунте "Мисс Вселенной". В частности, подписчики указали на отсутствие "натуральной красоты, харизмы и интеллекта". Ряд пользователей посчитали, что "Мисс Россия-2025" злоупотребляет косметологическими процедурами.

"Интересно, ей самой не стыдно занимать чужое место и целый год позорить свою страну? Она ведь должна понимать, что объективно не подходит для конкурса красоты – ни роста, ни натуральной красоты, ни харизмы, ни интеллекта", – написал один из пользователей.

"Что-то себе подкалывала?"

Обладательница титула "Мисс Россия-2022" Анна Линникова также обрушилась с критикой на коллегу в своих соцсетях.





Анна Линникова "Мисс Россия – 2022" Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне. Это я еще не смотрела интеллектуальный конкурс, сейчас гляну... Второе место очень симпатичная девушка.

Линникова также отметила, что интеллектуальный конкурс был слабым.

"Как вопрос "Какое ваше любимое воспоминание из прошлого?" может быть интеллектуальным? Как вопрос победительнице может быть таким?" – возмутилась Анна.

При этом модель отметила, что успела обсудить итоги конкурса этого года с другими победительницами и те тоже "в шоке".

"Эта девушка не может быть ни мисс, ни моделью. Без обид", – резюмировала Анна свою оценку нынешней победительнице.

Другие участницы конкурса "Мисс Россия-2025" тоже усомнились, что Венза достойна победы. По мнению некоторых из них, Анастасия не прилагала достаточно усилий.

Например, участница из Краснодара Алиса Оганезова в своем блоге заявила, что будущая победительница якобы приехала на конкурс всего за неделю до финала, тогда как остальные участницы находились там уже две недели. Также Венза редко посещала репетиции и не участвовала в благотворительном проекте.

"Хотя везде заявляет, что для нее очень важно вести благотворительную жизнь и она мечтает создать свой фонд", – добавила Оганезова.

Девушка также заметила, что Венза самостоятельно выбирала финальную фотографию для конкурса, при этом другие участницы были лишены такой привилегии. Другие конкурсантки "догадывались", что именно Анастасия может победить, но старались в это не верить, указала девушка.

Участница из Ленинградской области Анна Рякина в своем телеграм‑канале также отметила, что результаты "Мисс Россия-2025" вызвали много вопросов. Она подчеркнула, что воздержится от обсуждений. Конкурсантка лишь добавила, что истинную радость приносит только "честный труд и когда ты с достоинством идешь к своим мечтам и целям".

Блогер и бизнесвумен Виктория Боня тоже не осталась в стороне от обсуждения. Она отметила в разговоре с Ura.ru, что хоть и предпочла бы видеть победительницей девушку без косметических вмешательств, но все же русские девушки – самые красивые.





Виктория Боня блогер, телеведущая Первая реакция, когда я увидела победительницу "Мисс Россия" была: "Боже мой, почему взяли девочку, которая уже что-то себе подкалывала?" Это была первая мысль, молниеносная, без какого-то раздумья. Потом я полистала фотографии, посмотрела на нее с других сторон, с другим светом. Красивая девочка. Вряд ли там был хирург, я не увидела вмешательств.

Блогер добавила, что победителей не судят.

Вице‑мисс конкурса "Мисс Россия-2014" Анастасия Костенко в разговоре с VOICE напомнила, что красота – вещь субъективная, и осудила буллинг и кибербуллинг.

"Быть женщиной – вот это красота. Светить, созерцать, творить, любить и мечтать!" – отметила Костенко.

Победительница конкурса "Мисс Россия-2024" Валентина Алексеева также поддержала Анастасию в разговоре с изданием "Стархит". Она отметила, что учеба Вензы в престижном медицинском вузе – "свидетельство ума и целеустремленности". Алексеева также выразила готовность помочь коллеге советом и поделиться опытом.

