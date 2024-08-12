"Миссис Россия – 2024" стала мать троих детей Людмила Рожнева

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

"Миссис Россия – 2024" стала 40-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Рожнева, которая является матерью троих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

"Людмила родилась в Казахской ССР. Детство провела и окончила школу на Кавказе. Поступила в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Предприниматель, благотворительный и социальный деятель", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем титул "Миссис Россия Globe" завоевала 35-летняя Дарья Захарова из Нижнего Новгорода. Она будет представлять Россию на конкурсе "Миссис земного шара 2024/Mrs. Globe 2024".

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия – 2024" состоялся 11 августа в большом концертном зале Фольклорного центра "Москва". Участницами стали 39 женщин из разных регионов страны. Из них 13 являются многодетными матерями. Кроме того, в конкурсе приняли участие жены участников спецоперации.

В прошлом году титул "Мисс Россия" получила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Корону победительнице вручила обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова. Голубева получила приз в 1 миллион рублей и возможность отправиться на конкурсы "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

