Россиянка вошла в топ-12 участниц "Мисс Вселенная" впервые за 12 лет

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Представительница России из Республики Чувашия 18-летняя Валентина Алексеева прошла в финал конкурса "Мисс Вселенная", и впервые за 12 лет россиянка попала в топ-12 участниц. Об этом ТАСС сообщила сама Алексеева.

Она рассказала, что верила в свое прохождение в топ на финале конкурса.

"Однако когда стоишь на сцене и рядом еще 124 участницы, и тут называют твое имя, не сразу осознаешь, что это происходит на самом деле", – отметила Алексеева.

Девушка поблагодарила всех, кто ее поддерживал, свою семью, дирекцию, Россию и поклонников конкурса. Она выразила радость, что смогла войти в число 12-ти самых красивых девушек.

Гендиректор национального конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк назвала это отличным результатом. По ее словам, Алексеева "потрясающе выступила".

Финал 73-го международного конкурса "Мисс Вселенная" проходит в Мексике. Алексеева стала одной из самых молодых и высоких участниц.

В октябре Алексеева завоевала титул "Мисс Россия – 2024", тем самым получив возможность представить страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Тогда в качестве награды ей вручили корону и один миллион рублей.