"Мисс Россия – 2024" выиграла 18-летняя уроженка Чувашии Валентина Алексеева

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Титул "Мисс Россия-2024" получила 18-летняя Валентина Алексеева из республики Чувашия. Об этом сообщает РИА Новости.

Финал смотра состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village", в нем приняли участие 50 девушек со всей страны.

Победительница конкурса получила корону и денежный приз в один миллион рублей. Теперь она представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре в Мексике.

Титул "Первая вице-мисс России" достался Ирине Мироновой из Тольятти, а "Вторая вице-мисс" стала Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

В прошлом году титул "Мисс Россия" получила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Корону победительнице вручила обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова. Голубева получила приз в 1 миллион рублей и возможность отправиться на конкурсы "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

