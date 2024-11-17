Представительница России прошла в финал конкурса "Мисс Вселенная"

Фото: AP Photo/Fernando Llano

Участница из России, 18-летняя Валентина Алексеева прошла в финал конкурса "Мисс Вселенная", проходящий в Мексике. Она попала в топ-30 участниц, рассказала ТАСС гендиректор национального конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

По словам собеседницы агентства, Алексеева на сцене хорошо держится и эффектно выглядит. С ее слов, россиянка одна из самых молодых и высоких участниц конкурса, что ее "выгодно отличает".

Беляк также отметила, что Алексеева подарила участницам конкурса худи с изображением матрешки. Подарок из России девушкам понравился, многие уже ходят в этой одежде, подчеркнула она.

Ранее Алексеева завоевала титул "Мисс Россия – 2024". Она получила корону и денежный приз в размере одного миллиона рублей. Всего в финале конкурса поучаствовали 50 девушек со всей страны.

Между тем в прошлом году победительницей 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная" стала 23-летняя представительница Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Финал прошел в Сальвадоре. Второе место заняла участница из Таиланда, 27-летняя Аннтония Порсильд.