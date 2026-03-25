25 марта, 11:36

Транспорт

Поезда ходят штатно после инцидента на станции "Алексеевская" метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Движение поездов осуществляется штатно на Калужско-Рижской линии метро после инцидента на станции "Алексеевская". Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Представители подземки уточнили, что некоторые составы уменьшали скорость или останавливались для соблюдения интервала. Однако в настоящее время движение поездов введено в график. При этом в сообщении указано, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что на станции "Алексеевская" произошло замыкание контактного рельса. В результате были приняты меры по ликвидации происшествия.

До этого движение поездов МЦД-4 на участке Москва-Белорусская – Марьина Роща, а также пригородных поездов дальнего следования в сторону Железнодорожной и обратно было затруднено из-за травмирования зацепера. Предварительно, нарушитель находился на крыше поезда № 6850 Апрелевка – Железнодорожная.

При этом не раскрывалось, что именно случилось и в каком состоянии находился зацепер после ЧП. Пассажиров предупреждали, что на время следственных мероприятий движение было организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

транспортметрогород

