В столице началось пыление орешника и ольхи

Пыление орешника и ольхи началось в Москве, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры высших растений биологического факультета МГУ Светлана Полевова.

Вместе с тем в ближайшее время в Москве начнется пыление ивы, тополя, вяза, можжевельника и туи.

Сезон аллергии в Московской области начался в середине марта из-за заносов пыльцы из южных регионов. Врач-аллерголог, пульмонолог Красногорской больницы Елена Пятикова рассказывала, что в связи с этим аллергики могут страдать от насморка, слез, зуда кожи и отеков век.

Чтобы меньше сталкиваться с последствиями воздействия пыльцы, медик посоветовала по возможности избегать прогулок в сухую и ветреную погоду или переносить их на вечернее и ночное время. Также она рекомендовала носить очки и маску для защиты слизистых оболочек носа и глаз.

При этом пик весенней аллергии в странах с умеренным климатом приходится на конец апреля – май, когда уровень пыльцы достигает максимума. Именно в это время у многих аллергиков проявляются самые сильные симптомы.