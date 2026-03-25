Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 11:21

Происшествия

Погибших при взрыве в Москве полицейских посмертно наградили орденами Мужества

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Два сотрудника ДПС, 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов, которые погибли в результате взрыва при задержании злоумышленника в Москве, посмертно награждены орденами Мужества. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, говорится в видеоматериалах к докладу начальника столичного главка полиции Олега Баранова в Мосгордуме.

Кроме них, к награде посмертно был представлен старший лейтенант полиции, сотрудник Госавтоинспекции Северо-Восточного округа Москвы Денис Братущенко, который скончался из-за взрыва возле автомобиля ДПС в районе Савеловского вокзала.

"В минувшем году за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей на территории города Москвы, а также в зоне специальной военной операции, указами президента Российской Федерации государственными наградами награжден 141 сотрудник", – говорится в видеоматериалах.

Климанов и Горбунов погибли на Елецкой улице в конце декабря 2025-го. По данным следствия, они заметили подозрительного человека около служебного автомобиля. Когда они приблизились, чтобы его задержать, мужчина привел в действие взрывное устройство.

Братущенко погиб в феврале 2026 года возле Савеловского вокзала. Двое его коллег получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Злоумышленник, причастный к взрыву, скончался на месте ЧП.

властьпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика