25 марта, 11:25

Bloomberg: у горевшего авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford нашли новые проблемы

Фото: AP Photo/Giannis Angelakis

У пострадавшего от пожара американского авианосца USS Gerald R. Ford выявлены новые технические проблемы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты напомнили, что данное судно, ввод в эксплуатацию которого задержался на несколько лет, является самым дорогим военным кораблем ВМС США за всю историю.

В настоящее время, согласно данным испытательного центра Пентагона, у властей нет достаточного количества сведений для оценки боевой эффективности авианосца или надежности ключевых систем, включая механизмы запуска и восстановления реактивных двигателей, радар, а также подъемники для перемещения оружия и боеприпасов.

"В испытательном центре Пентагона заявили, что в настоящее время <...> недостаточно данных, чтобы оценить боевую эффективность кораблей типа Ford, поскольку реалистичные боевые испытания не были завершены", – говорится в материале.

Как пояснили журналисты, это означает, что на сегодняшний день неизвестно, насколько успешно Gerald R. Ford и другие корабли этого класса смогут обнаруживать, отслеживать и перехватывать вражескую авиацию и противокорабельные ракеты, а также как их системы будут функционировать при постоянных взлетах и посадках в условиях боевой нагрузки.

Пожар на авианосце произошел 12 марта. В этот момент судно находилось в Красном море и участвовало в военной операции против Ирана на Ближнем Востоке.

Изначально огонь возник в вентиляции сушилки в прачечной, однако быстро распространился по помещению. Его тушение продолжалось на протяжении более чем 30 часов. Уточнялось, что серьезной угрозы для судна ЧП не повлекло, но условия на борту ухудшились.

