Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 11:27

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт на учебной базе университета МВД в Новороссийске

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Российские правоохранители предотвратили теракт украинских спецслужб на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России в Новороссийске. Об этом РИА Новости рассказали в УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что 21-летний местный житель под влиянием телефонных мошенников перевел деньги на "безопасный счет", после чего с ним связались в мессенджере Telegram "правоохранители". Аферисты склонили молодого человека к преступлениям, пообещав не привлекать его к уголовной ответственности за финансирование украинских военных.

Куратор передал молодому человеку координаты объектов, расположенных на территории учебной базы. Кроме того, он объяснил злоумышленнику особенности проникновения на участок, а также создания зажигательной смеси.

Злоумышленник выполнил все указания, но не довел свой умысел до конца, так как был задержан, а после – арестован. По делу о теракте ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы для предотвращения готовящихся Киевом диверсий и терактов в Москве и Подмосковье.

Российские спецслужбы уже предотвратили несколько терактов против бойцов СВО, а также на стратегических объектах столичного региона. Для их реализации украинская сторона планировала использовать бомбы и беспилотники.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика