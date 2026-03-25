25 марта, 10:52

Политика

Пекин выразил протест Токио после вторжения японца в посольство КНР

Фото: 123RF.соm/rizaiart

Китай выражает решительный протест Японии в связи с незаконным проникновением ее гражданина в посольство КНР в Токио. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь китайского МИД Линь Цзянь, передает RT.

Инцидент произошел утром 24 марта. Мужчина, называвший себя действующим офицером Сил самообороны Японии, перелез через стену китайского диппредставительства, ворвался в здание и угрожал убить дипломатов.

По словам Цзянь, китайская сторона была глубоко потрясена случившемся. Инцидент серьезно нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, подчеркнул пресс-секретарь.

"Этот случай вновь свидетельствует о том, что крайне правые идеи и силы в Японии весьма активны, а "новый милитаризм" набирает силу и становится серьезной угрозой", – сказал представитель ведомства.

Инцидент, продолжил он, также отражает негативные последствия политики японского правительства по таким ключевым вопросам китайско-японских отношений, как история и Тайвань.

По данным японских СМИ, мужчину, которого позже идентифицировали как 23-летнего Кодаи Мурату, задержали сотрудники посольства. На месте был найден нож, который, предположительно, принадлежал злоумышленнику. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в американском штате Флорида мужчина из-за якобы новой пандемии COVID-19 напал на китайский ресторан. По данным СМИ, злоумышленник проник в здание через основной проход, а затем пошел на кухню и разгромил часть оборудования, а также испортил продукты.

Во время допроса мужчина рассказал, что таким образом пытался предотвратить новую пандемию коронавируса. По его мнению, китайские рестораны планируют выпуск нового штамма COVID-19, который запланирован на 6 июля.

