В США сообщили, что направили данные об угрозе теракта в РФ в письменном виде

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США утром 7 марта направили спецслужбам РФ в письменном виде сведения о подготовке в их стране теракта. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

При этом он не стал уточнять, носили ли переданные сведения по определенным каналам, которые часто применялись предыдущим правительством США, детальный характер.

Кирби, помимо этого, заявил, что 8 марта США выложили на сайте американского посольства в РФ предупреждение об опасности посещения в Москве массовых мероприятий, включая концерты.

Ранее в СМИ со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности появилась информация о том, что спецслужбы США не предоставили РФ всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", опасаясь, что власти России могут узнать об их источниках разведданных или их методах работы.

До этого директор ФСБ Александр Бортников указывал, что к происшествию в "Крокус Сити Холле" могут быть причастны США, Великобритания и Украина.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

СК РФ также сообщил о задержании еще одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов. Теперь следствие будет ходатайствовать об аресте злоумышленника.

