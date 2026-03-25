ФАС не будет применять меры из-за рекламы в Telegram и YouTube до конца года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не станет применять меры ответственности за распространение рекламы в мессенджере Telegram и на видеохостинге YouTube до конца 2026 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Это объясняется тем, что субъектам необходимо время на адаптацию к новым порядкам и переходу на иные рекламные каналы. В связи с этим в отношении рекламы в Telegram и на YouTube должен быть переходный период.

В ФАС уточнили, что служба изучает содержание рекламы на указанных платформах, даты заключения договора, введения ограничений и публикации, а также основания ее размещения, включая договоры и платежные поручения.

При этом там напомнили, что рекламу в соцсетях Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) размещать нельзя. При нарушении законодательства будут применяться соответствующие меры.

Ранее в ФАС говорили, что размещение рекламы в Instagram и Facebook, WhatsApp (все принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также YouTube и Telegram нарушает законодательство.

При этом ответственность за распространение рекламы в этом случае несут и рекламодатель, и рекламораспространитель, подчеркнули в службе. Там пояснили, что реклама не может появляться на площадках, которые признаны нежелательными в России, или на тех, доступ к которым ограничен.

