25 марта, 10:37

Происшествия

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заявил, что проходит свидетелем по делу о хищении

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, отбывший наказание за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, стал свидетелем по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

О начале проверки в отношении чиновника и его бизнеса ранее стало известно из правоохранительных органов. Мероприятия были инициированы в связи с расследованием уголовного дела, связанного с хищением бюджетных денег при исполнении госзаказа.

Как раскрыл сам Митволь, данное производство не имеет отношения к Красноярскому краю. В рамках следственных мероприятий он оказывает помощь правоохранителям в выявлении лиц, которые не только присвоили бюджетные средства, но и совершили другие преступления.

Митволь был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в июне 2022 года. Его уличили в хищении 900 миллионов рублей при реализации проекта строительства метро в Красноярске. Вину он признал.

В сентябре 2023-го красноярский суд приговорил экс-замглавы Росприроднадзора к 4,5 года колонии, а также взыскал с чиновника 952 миллиона рублей и наложил арест на его имущество.

Спустя два года Митволь подал прошение о помиловании, однако администрация президента отклонила его ходатайство. В ноябре 2025-го адвокаты попросили суд заменить оставшуюся часть наказания на более мягкое, но и это прошение не было удовлетворено. Из колонии чиновник вышел в конце марта текущего года.

