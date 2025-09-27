Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 08:59

Происшествия

Движение восстановлено на перегоне Рудня – Голынки после ДТП под Смоленском

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Движение поездов на участке Рудня – Голынки Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после аварии в Смоленской области, сообщила пресс-служба перевозчика.

Составы курсируют в обе стороны в штатном режиме. Также возобновлено движение автомобилей через железнодорожный переезд около деревни Рыжиково.

Грузовик и поезд столкнулись утром 26 сентября на перегоне Рудня – Голынки. В результате ЧП с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из их числа 12 цистерн перевозили бензин, еще 4 – пиломатериалы.

На месте пожара работали более 40 сотрудников МЧС, 10 единиц техники и два пожарных поезда.

По информации МВД, причиной ДТП стал выезд водителя грузовика на ж/д переезд на запрещающий сигнал семафора. В результате аварии он погиб.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Новости регионов: грузовик столкнулся с товарным поездом в Смоленской области

Читайте также


происшествияДТПрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика