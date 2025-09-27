27 сентября, 08:59Происшествия
Движение восстановлено на перегоне Рудня – Голынки после ДТП под Смоленском
Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"
Движение поездов на участке Рудня – Голынки Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после аварии в Смоленской области, сообщила пресс-служба перевозчика.
Составы курсируют в обе стороны в штатном режиме. Также возобновлено движение автомобилей через железнодорожный переезд около деревни Рыжиково.
Грузовик и поезд столкнулись утром 26 сентября на перегоне Рудня – Голынки. В результате ЧП с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из их числа 12 цистерн перевозили бензин, еще 4 – пиломатериалы.
На месте пожара работали более 40 сотрудников МЧС, 10 единиц техники и два пожарных поезда.
По информации МВД, причиной ДТП стал выезд водителя грузовика на ж/д переезд на запрещающий сигнал семафора. В результате аварии он погиб.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
