Движение восстановлено на перегоне Рудня – Голынки после ДТП под Смоленском

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Движение поездов на участке Рудня – Голынки Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после аварии в Смоленской области, сообщила пресс-служба перевозчика.

Составы курсируют в обе стороны в штатном режиме. Также возобновлено движение автомобилей через железнодорожный переезд около деревни Рыжиково.

Грузовик и поезд столкнулись утром 26 сентября на перегоне Рудня – Голынки. В результате ЧП с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из их числа 12 цистерн перевозили бензин, еще 4 – пиломатериалы.

На месте пожара работали более 40 сотрудников МЧС, 10 единиц техники и два пожарных поезда.

По информации МВД, причиной ДТП стал выезд водителя грузовика на ж/д переезд на запрещающий сигнал семафора. В результате аварии он погиб.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.