Столкнувшийся с поездом грузовик под Смоленском выехал на красный свет

Фото: телеграм-канал "МЧС Смоленской области"

Водитель грузовика, с которым столкнулся грузовой поезд в Смоленской области, выехал на запрещающий сигнал семафора, заявили РИА Новости в региональном УМВД России.

"Около 07:20 неустановленный водитель, управляя большегрузом с полуприцепом <...> на железнодорожном переезде, проезжая на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с локомотивом (36 вагонов, 6 из них с топливом), после столкновения состав сошел с рельсов и произошло возгорание", – отметили в ведомстве.

Глава Руднянского муниципального округа Юрий Ивашкин в телеграм-канале заявил, что судьбы водителя фуры пока неизвестна.

Движение в сторону станции Рудня ограничено, сотрудники ГАИ рекомендовали водителям выбирать другие пути движения.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что в настоящее время пожарные защищают от огня вагоны с пиломатериалами на железной дороге под Смоленском, где горят вагоны с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

"Огонь от горящих цистерн с ГСМ угрожает вагонам с пиломатериалами. Пожарные проливают их водой, чтобы не допустить переход огня", – рассказал собеседник агентства.

О столкновении грузовика с поездом на перегоне Рудня – Голынки стало известно утром 26 сентября. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, после чего начался пожар.

По предварительной информации, пострадали локомотивная бригада, машинист и его помощник, их госпитализировали. Тушением огня занимаются более 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Также на место ЧП направили 3 пожарных и 4 восстановительных поезда.