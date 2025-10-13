Форма поиска по сайту

13 октября, 14:15

Происшествия

Новости регионов: вертолет МЧС эвакуировал туристов, застрявших в горах недалеко от Сочи

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Пожар в Бумажном проезде на севере Москвы локализован

Офисное здание загорелось на севере Москвы

Новости мира: вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа

Новости регионов: активные поиски семьи Усольцевых завершены в Красноярском крае

Поджигатель автомобилей задержан на севере Москвы

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны РФ в Москве

Активные поиски пропавшей семьи завершены в Красноярском крае

Новости регионов: квартира загорелась в доме в Алчевске

Вертолет МЧС эвакуировал туристов, которые застряли в горах недалеко от Сочи. Их доставили на базу спасателей. Группа из восьми туристов, в которой были двое детей, отправилась в горы и застряла там из-за сильных ливней. Они не смогли переправиться через реку, так как уровень воды резко вырос.

Активные поиски семьи Усольцевых завершили в Красноярском крае из-за холодов, сообщил руководитель волонтерского отряда. Семья из Железногорска пропала во время подъема на гору Буратинка около двух недель назад. Тогда к их поискам подключились 1,5 тысячи человек.

Машина улетела в кювет и перевернулась на крышу в Южно-Сахалинске. Как рассказали очевидцы, водитель за рулем иномарки решил обогнать машину и не справился с управлением. Четверых пассажиров госпитализировали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

