Новости регионов: вертолет МЧС эвакуировал туристов, застрявших в горах недалеко от Сочи

Вертолет МЧС эвакуировал туристов, которые застряли в горах недалеко от Сочи. Их доставили на базу спасателей. Группа из восьми туристов, в которой были двое детей, отправилась в горы и застряла там из-за сильных ливней. Они не смогли переправиться через реку, так как уровень воды резко вырос.



Активные поиски семьи Усольцевых завершили в Красноярском крае из-за холодов, сообщил руководитель волонтерского отряда. Семья из Железногорска пропала во время подъема на гору Буратинка около двух недель назад. Тогда к их поискам подключились 1,5 тысячи человек.

Машина улетела в кювет и перевернулась на крышу в Южно-Сахалинске. Как рассказали очевидцы, водитель за рулем иномарки решил обогнать машину и не справился с управлением. Четверых пассажиров госпитализировали.

