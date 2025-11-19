19 ноября, 09:20Происшествия
Защита капитана батискафа, затонувшего в Хургаде, попросила создать комиссию
Фото: ТАСС/AP/STR
Защита капитана затонувшей в Хургаде туристической подлодки попросила создать независимую инженерно-техническую комиссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский судебный источник.
"<…> для проверки батискафа и подготовки беспристрастного отчета, разъясняющего настоящие обстоятельства, приведшие к инциденту", – сказал собеседник агентства.
При этом ранее адвокат капитана сообщал, что его подзащитный неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не ответила на запросы.
Батискаф "Синдбад" потерпел крушение в водах Красного моря 27 марта. На его борту были 45 россиян, из которых погибли семеро. Также в результате трагедии умер гражданин Египта.
После произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По версии следователей, причиной крушения стало столкновение с рифом. При этом очевидцы утверждают, что батискаф затонул из-за погружения с открытыми люками.
