Защита капитана батискафа, затонувшего в Хургаде, попросила создать комиссию

Фото: ТАСС/AP/STR

Защита капитана затонувшей в Хургаде туристической подлодки попросила создать независимую инженерно-техническую комиссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский судебный источник.

"<…> для проверки батискафа и подготовки беспристрастного отчета, разъясняющего настоящие обстоятельства, приведшие к инциденту", – сказал собеседник агентства.

При этом ранее адвокат капитана сообщал, что его подзащитный неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не ответила на запросы.

Батискаф "Синдбад" потерпел крушение в водах Красного моря 27 марта. На его борту были 45 россиян, из которых погибли семеро. Также в результате трагедии умер гражданин Египта.

После произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По версии следователей, причиной крушения стало столкновение с рифом. При этом очевидцы утверждают, что батискаф затонул из-за погружения с открытыми люками.