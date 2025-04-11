11 апреля, 10:26Происшествия
Генконсульство РФ подтвердило смерть пострадавшей при крушении батискафа в Египте девочки
Фото: sindbadsubmarines.com
Российское генконсульство подтвердило смерть девочки, которая пострадала при крушении туристического батискафа "Синдбад" в Египте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-консула российского генконсульства в Хургаде Никиту Шилина.
"Врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезными, к сожалению", – сообщил он.
Таким образом, число россиян, погибших в результате крушения батискафа, увеличилось до семи.
Ранее информация о смерти девочки, находившейся в больнице Хургады, появилась в СМИ. Ее отец рассказал журналистам, что смерть констатировали в среду, 9 апреля. С момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Батискаф "Синдбад" потерпел крушение в водах Красного моря 27 марта. Всего на его борту было 45 россиян. До недавних пор было известно о гибели шестерых их них, включая двоих детей. Также в результате трагедии умер гражданин Египта.
После произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По версии следователей, причиной крушения стало столкновение с рифом. При этом очевидцы утверждают, что батискаф затонул из-за погружения с открытыми люками.
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