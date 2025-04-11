Пострадавшая при крушении батискафа в Египте россиянка скончалась

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Девочка, пострадавшая в результате крушения туристического батискафа "Синдбад" в Египте, скончалась в больнице. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее отца.

Мужчина рассказал, что смерть его дочери констатировали в среду, 9 апреля. С момента крушения она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Туристический батискаф "Синдбад" затонул в водах Красного моря 27 марта. Всего на его борту было 45 россиян, до недавних пор было известно о гибели шестерых их них, включая двоих детей. Также в результате трагедии умер гражданин Египта.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По версии следователей, причиной крушения стало столкновение с рифом. Однако очевидцы считают, что батискаф затонул из-за погружения с открытыми люками.