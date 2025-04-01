ТАСС: катер с туристами из РФ и Казахстана взорвался на юге Таиланда

01 апреля, 09:21Происшествия
Фото: mgronline.com
Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался в районе острова Майтон в таиландской провинции Пхукет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление туристической полиции Таиланда.
"На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги", – сказал представитель полиции.
Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу. Остальные туристы не пострадали и позже вернулись в свои отели.
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