ТАСС: катер с туристами из РФ и Казахстана взорвался на юге Таиланда

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Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался в районе острова Майтон в таиландской провинции Пхукет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление туристической полиции Таиланда.

"На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги", – сказал представитель полиции.

Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу. Остальные туристы не пострадали и позже вернулись в свои отели.

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