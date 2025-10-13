Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии

Фото: roznava.sk

Два встречных экспресс-поезда столкнулись в районе города Рожнява на востоке Словакии. Об этом сообщили на своем сайте местные правоохранители.

ЧП произошло перед туннелем рядом с деревней Яблонов-над-Турне. В результате лобового столкновения поездов около 20 человек получили ранения. Степень тяжести их травм пока неизвестна.

В полиции заявили, что пассажиров постепенно эвакуируют из составов. На месте происшествия задействованы все подразделения Интегрированной спасательной системы.

"Полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия, координирует работу спасательных служб и управляет движением людей в непосредственной близости", – сказано в сообщении.

Ранее ДТП с поездом Москва – Конаково и автомобилем произошло в Тверской области. Инцидент произошел в тот момент, когда водитель выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом.

Машинист поезда применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным, из-за чего поезд и авто столкнулись. В результате аварии схода подвижного состава и пострадавших нет. Водитель машины скрылся с места происшествия.

