ДТП с поездом Москва – Конаково и авто произошло в Тверской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с поездом Москва – Конаково и автомобилем произошло в Тверской области, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

"Сегодня в 10:08 на железнодорожном переезде между станциями Конаковский Мох и Конаково Октябрьской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6604 Москва – Конаково", – говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным, из-за чего поезд и авто столкнулись. В результате аварии схода подвижного состава и пострадавших нет, отметили в организации.

При этом в пресс-службе уточнили, что водитель машины скрылся с места происшествия.

"Поезд № 6604 прибыл на станцию Конаково с задержкой 8 минут. На движение других поездов ДТП не повлияло", – уточнили представители организации.

Ранее грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на перегоне станции Обамза – блокпост в Ульяновской области. Локомотив направлялся от Имеритинского курорта до Перми. Никто не пострадал, следователи и прокуратура инициировали проверку по факту случившегося.