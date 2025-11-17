Домашняя овчарка напала на девочку в Хакасии

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Хакасии домашняя овчарка напала на девочку во время прогулки. Пострадавшая получила укусы в районе головы и тела, сообщает aif.ru со ссылкой на региональный главк СК РФ.

Собака напала на девочку в Черногорске на улице 2-я Линия поселка Шахты 15 ноября. На помощь ребенку пришел проходивший мимо подросток. Он вызвал пострадавшей скорую помощь. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

По инциденту возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Представители регионального главка СК РФ уточнили, что напавшая собака – это кобель в возрасте трех лет, убежавший со двора.

