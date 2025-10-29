Напавшего на младенца в Подмосковье маламута призвали усыпить

Фото: 123RF.com/strannikfox

Аляскинского маламута, напавшего на младенца в Московской области, необходимо усыпить. Об этом в своем телеграм-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

"Собака – зверь. Сейчас многие говорят, что маламут, мол, не опасная порода. Так вот. Сообщаю всем зоозащитникам. Нет безопасных пород", – уверена омбудсмен.

По ее словам, собака должна быть на поводке и в наморднике. Она привела в пример другой трагичный случай, когда в Подмосковье джек-рассел напал трехлетнюю девочку и перегрыз ей артерию. В результате ребенок скончался.

"По статистике люди, особенно дети, чаще страдают от нападения именно домашних собак", – подчеркнула Мишонова.

Трагедия произошла 26 октября в поселке Трехгорка Одинцовского округа. В одном из частных домов на новорожденного мальчика напала собака, из-за чего он скончался от полученных ран.

Правоохранители возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и продолжают следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

