19 ноября, 17:03

Происшествия

Житель ТиНАО пойдет под суд за натравливание собак на соседей

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

47-летний житель ТиНАО пойдет под суд за систематическое натравливание своих собак на соседей в поселке ДСК "Мичуринец", сообщила прокуратура Москвы.

В отношении злоумышленника уголовное дело возбудили еще летом этого года. Мужчина использовал собак пород кане-корсо и питбультерьер в качестве оружия. По его команде животные напали на мужчину и женщину, и покусали их. Потерпевшим был нанесен вред здоровью средней тяжести.

"Животные повалили мужчину на землю, вцепились зубами в верхние и нижние конечности мужчины, нанося множественные укусы, а их хозяин повторял одну и ту же фразу: "Я же тебя предупреждал, что будет хуже", – рассказала потерпевшая.

По факту произошедшего прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Злоумышленник в настоящее время находится под арестом. Скоро ему вынесут приговор по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Также злоумышленника обвинили по пунктам "а, д, з" части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам").

Раннее в Хакасии домашняя овчарка напала на девочку во время прогулки. Пострадавшая получила укусы в районе головы и тела, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. От собаки девочку спас проходивший мимо подросток, он вызвал ей скорую помощь. По факту случившегося завели уголовное дело.

