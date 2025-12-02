Киностудия Горького приглашает на экскурсии в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Киностудия Горького, подведомственная столичному департаменту культуры, приглашает горожан на экскурсии в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первая экскурсия состоится 4 декабря, а затем они будут проходить каждую неделю до конца февраля. В этом году киностудия отмечает 110-летие. Посетителям расскажут о ее истории: от основания киноателье "Русь" в 1915 году до возрождения собственного кинопроизводства на улице Сергея Эйзенштейна.

Гостям также расскажут, как снимали фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа, о жизни и творчестве выдающихся режиссеров и актеров, отметила глава департамента культурно-просветительских программ Киностудии Горького Алина Стуликова. Участники экскурсий смогут в том числе узнать о кинопрофессиях, представители которых порой остаются за кадром, но играют большую роль в создании фильмов.

"Холода – это не повод оставаться дома. Мы приглашаем москвичей и гостей столицы приобщиться к миру кинематографа, прогуляться по старейшей киностудии Москвы, узнать о ее истории и тех людях, которые создавали на ней магию кино", – добавила Стуликова.

Программа экскурсий наполнена зимней атмосферой. К примеру, посетителям предложат сделать памятные кадры в тематической фотозоне, которая посвящена семейному фильму "Письмо Деду Морозу", и оставить послание главному зимнему волшебнику на арт-объекте во дворе.

Экскурсия включает прогулку по киностудии с осмотром постоянной экспозиции, рассказ о кинопроизводстве в ХХ веке и о том, как создавались костюмы. В историческом здании участники увидят кинокамеры XX века, 100 редких снимков со съемочных площадок и реквизит.

На экскурсии можно будет попасть по четвергам в 15:00 (кроме 1 и 8 января). Билеты можно купить в сервисе "Мосбилет".

В столице стартовал традиционный проект "Зима в Москве", который продлится до 28 февраля 2026 года. Более тысячи мероприятий пройдут на 400 площадках города. Для гостей и жителей столицы приготовили мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.

Проект объединит людей разного возраста и с разными увлечениями. Прежде всего, он подарит новые эмоции – город будет украшен инсталляциями и арт-объектами. Кроме того, горожан порадуют свыше 10 тысяч вечнозеленых растений.