Театрально-концертный зал "Академический" представит новогоднюю сказку

Театрально-концертный зал "Академический" готовится встречать зрителей в зимней сказке. Москвичей ждет волшебная новогодняя история "Снегурочка в Зазеркалье", созданная по мотивам известных произведений.

Постановка, объединяющая юмор, музыку и танцы, расскажет о добре, дружбе и любви. На сцене выступят танцоры, акробаты и оперные исполнители. Как отметила балетмейстер-постановщик Татьяна Пантелеева, спектакль ориентирован на маленьких детей и разнообразен по форме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.