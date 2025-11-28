Музыкальные мастер-классы для детей провели во дворце культуры Копотни

Во дворце культуры района Копотня прошли музыкальные мастер-классы для детей. Преподаватели ведущих творческих вузов провели занятия по фортепиано, флейте, ударным инструментам и эстрадному вокалу.

Музыкальная мастерская была основана в 2007 году народным артистом России Юрием Розумом при поддержке Московского нефтеперерабатывающего завода. Он отметил, что такие мастерские помогают детям понять язык музыки и определиться с будущей профессией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.