Участники СВО смогут приобрести льготные билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре

Участники специальной военной операции получили возможность приобрести льготные билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр. Как сообщили в службе продаж, билеты по льготе предоставляются как самим военнослужащим, так и одному сопровождающему лицу.

Продажа билетов на главный новогодний спектакль стартует 2 декабря в 10:00 через онлайн-каналы, включая официальный сайт театра и аукционную платформу. Приобрести билеты можно будет исключительно дистанционно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.