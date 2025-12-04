Мемориальная доска в память об Александре Ширвиндте появилась в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На Котельнической набережной в Москве появилась мемориальная доска в память о народном артисте РСФСР Александре Ширвиндте, передает портал мэра и правительства столицы.

Ее установили 3 декабря на фасаде дома 1/15, корпуса А на Котельнической набережной, где артист прожил почти 58 лет – с 1966 по 2024 год.

Мемориальную доску выполнил из бронзы авторский коллектив скульпторов Андрея и Павла Наличей. На ней изображен Ширвиндт, также есть надпись. Инициатором установки стал Московский академический театр сатиры, президентом которого являлся артист.

На открытии мемориала присутствовали родные, друзья и коллеги Ширвиндта, представители столичных и федеральных органов власти, учреждений культуры, общественных организаций, СМИ, а также жители и гости столицы.

Артист ушел из жизни 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет. Прощание с народным артистом РСФСР состоялось 18 марта в Театре сатиры. В апреле актера кремировали и похоронили на Новодевичьем кладбище.