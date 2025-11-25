"Московский патруль": подростки стали чаще попадать в больницу из-за отравления газом

Подростки стали на 20% чаще попадать в больницу из-за отравления газом. Они массово вдыхают содержимое зажигалок и баллончиков ради кратковременного удовольствия. При этом многие несовершеннолетние считают это забавой, но не думают, что от такого они могут умереть.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу запрет на продажу подросткам зажигалок, баллонов для их заправки и аэрозолей. Однако активисты считают, что проблема, несмотря на ограничения, до сих пор актуальна из-за малой осведомленности предпринимателей.

