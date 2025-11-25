Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 21:45

Общество

"Московский патруль": подростки стали чаще попадать в больницу из-за отравления газом

"Московский патруль": подростки стали чаще попадать в больницу из-за отравления газом

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 ноября

"Новости дня": в РФ предложили изменить схему оплаты общедомовых коммунальных расходов

"Новости дня": эксперты объяснили, как избежать покупки поддельной икры

"Миллион вопросов": дезинфектор рассказал, как избавиться от насекомых в квартире

"Вопрос спорный": нужно ли украшать подъезды к Новому году

Спецтехнику МЖД оборудовали системами для очистки контактной сети от наледи

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Желтый уровень опасности будет действовать в Москве до вечера 26 ноября

"Новости дня": участники "Московского долголетия" встретились с актрисой Немоляевой

Подростки стали на 20% чаще попадать в больницу из-за отравления газом. Они массово вдыхают содержимое зажигалок и баллончиков ради кратковременного удовольствия. При этом многие несовершеннолетние считают это забавой, но не думают, что от такого они могут умереть.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу запрет на продажу подросткам зажигалок, баллонов для их заправки и аэрозолей. Однако активисты считают, что проблема, несмотря на ограничения, до сих пор актуальна из-за малой осведомленности предпринимателей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоВлада Егорова

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика