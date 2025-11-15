15 ноября, 16:22Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели 4 человек в Железногорске Курской области
Фото: телеграм-канал "Курский Следком"
Уголовное дело было возбуждено после гибели 4 человек в результате отравления угарным газом в курском Железногорске. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ по области.
По данным следствия, двое молодых людей и две девушки распивали спиртное в автомобиле в закрытом гараже. При этом двигатель автомобиля работал. 14 ноября собственник гаража обнаружил их тела.
Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В пресс-службе ведомства уточнили, что следователями проводится проверка с целью установления обстоятельств произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Кизлярском районе Дагестана женщина и ее годовалый ребенок скончались после отравления угарным газом. Инцидент произошел в домовладении в селе Рыбалко. После проверок специалисты должны дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.