Возбуждено уголовное дело после гибели 4 человек в Железногорске Курской области

Фото: телеграм-канал "Курский Следком"

Уголовное дело было возбуждено после гибели 4 человек в результате отравления угарным газом в курском Железногорске. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ по области.

По данным следствия, двое молодых людей и две девушки распивали спиртное в автомобиле в закрытом гараже. При этом двигатель автомобиля работал. 14 ноября собственник гаража обнаружил их тела.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В пресс-службе ведомства уточнили, что следователями проводится проверка с целью установления обстоятельств произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Кизлярском районе Дагестана женщина и ее годовалый ребенок скончались после отравления угарным газом. Инцидент произошел в домовладении в селе Рыбалко. После проверок специалисты должны дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

