Тело женщины с ранами обнаружено на месте пожара в Балашихе

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Тело 51-летней женщины с колото-резаными ранами обнаружено на месте пожара в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Пожар произошел 22 октября в частном доме, который находится в деревне Соболиха. Соседи, заметившие возгорание, вызвали экстренные службы. Прибывшие на место огнеборцы зафиксировали, что дверь в здание была закрыта изнутри.

После ликвидации пламени в доме было найдено тело женщины с ранениями. Кроме того, на втором этаже, где находился один из очагов пожара, был обнаружен мертвый муж погибшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев, а также назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и пожарно-техническую. Сотрудники СК также приступили к проведению мероприятий, которые позволят выявить обстоятельства случившегося.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования дела по факту убийства местной жительницы.

В свою очередь, телеграм-канал Baza выяснил, что найденный мертвым рядом с кроватью мужчина мог скончаться от отравления угарным газом. При этом на теле его жены было выявлено не менее семи колото-резаных ран.

Также телеграм-канал предполагает, что дом подожгли. Кроме того, внутри жилого здания были найдены различные эзотерические предметы – ритуальные когти для взятия крови, ножи, оккультная литература, метла и сатанинские звезды.

