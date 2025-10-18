HaksozHaber: в Стамбуле найдено тело основателя телеграм-канала "Утро Дагестана" Абакарова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Тело основателя телеграм-канала "Утро Дагестана" (признан экстремистским и запрещен в России) Абакара Абакарова найдено в турецком Стамбуле. Об этом сообщило издание HaksozHaber.

По данным журналистов, его обнаружила уборщица на сдаваемой посуточно вилле в районе Эюпсултан. Полиция и врачи прибыли на место происшествия. После осмотра помещения тело направили в Институт судебной медицины для установления точной причины смерти.

После изучения запись с камер видеонаблюдения полиция установила, что 7 октября с Абакаровым на виллу прибыл неизвестный мужчина. Вечером того же дня он покинул дом с двумя сумками.

По факту случившегося правоохранители организовали расследование.

В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за приземлившегося самолета из Израиля. В терминал авиагавани ворвались люди в поисках пассажиров рейса. Они также выкрикивали антиеврейские лозунги.

Из-за этого воздушная гавань была временно закрыта. После случившегося правоохранители смогли задержать минимум 201 человека.

В результате по делу о беспорядках были осуждены 135 фигурантов на сроки от 6,5 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Среди имен организаторов преступлений были названы экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), а также Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев.

По данным следствия, они в мессенджере Telegram публиковали посты, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля, побуждение их к организации и участию в массовых беспорядках. Кроме того, были выявлены публикации о сборе средств на финансирование экстремистской организации.

