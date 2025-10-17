Форма поиска по сайту

01:33

Происшествия

В квартире на Солнцевском проспекте обнаружен мужчина с ножевым ранением

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины 1987 года рождения с ножевым ранением в области шеи было найдено в квартире дома на Солнцевском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, удар ножом пострадавшему нанес 33-летний мужчина, снимавший у него комнату. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует процесс.

Ранее тело мужчины с колото-резаными ранами было обнаружено на юго-востоке Москвы. Следователи выяснили, что телесные повреждения погибшему мог нанести его знакомый во время совместного распития алкоголя.

